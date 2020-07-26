Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс поделился мнением о поединке против Майка Тайсона, который состоится 12 сентября. Он глубоко потрясен, как Тайсону удалось после долгого времени вернуться в хорошую форму.

Джонс отметил, что Тайсон не только выглядит убийцей в тренировочном процессе, но является им в поединках, – цитирует слова боксера TMZ.

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Словно убийца

Боксер подчеркнул, что сам находится в отличной форме и активно готовится к поединку. Он сравнил Тайсона с Джорджем Форманом, который 10 лет не боксировал, но вернул себя в хорошую физическую форму.

Джонс не собирается выходить на ринг и встретиться с ним в первом раунде. Тайсон очень хорошо работает в ранних раундах.

У него психология гепарда – он хочет получить все быстро, если я не буду готов к этому, то стану его добычей,

– заявил Джонс.

Боксер добавил, что людям нужно понять, что он – не гепард. Тайсон – убийца, который делает все быстро. Если у него это не получается, то появляются проблемы.