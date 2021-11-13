Усиление атаки каталонского клуба

26-летний левый вингер сборной Англии не исключает своего переезда в Ла Лигу. Рахим Стерлинг, который является одноклубником Александра Зинченко в Манчестер Сити, может уйти в аренду в Барселону.

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Футболист группы атаки рассмотрит такое предложение каталонского клуба, если не сможет закрепить за собой стабильное место в основном составе. Команда во главе с Хави может взять в аренду англичанина уже зимой.

Барселона неудачно стартовала в сезоне в Ла Лиге. Клуб после 12 туров занимает лишь далекое 9 место, в его активе 17 очков. Хави вернулся в команду, чтобы попытаться вернуть каталонцам славные времена. Также в клуб вернулся опытный защитник из Бразилии Дани Алвес.

Барселоне может понадобиться усиление в атаке. Проблемы с сердцем обнаружили у аргентинца Серхио Агуэро. Ему стало плохо во время матча испанского чемпионата. Футболист может и вообще завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

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