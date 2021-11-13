Підсилення атаки каталонського клубу

26-річний лівий вінгер збірної Англії не виключає свого переїзду у Ла Лігу. Рахім Стерлінг, який є одноклубником Олександра Зінченка у Манчестер Сіті, може піти в оренду у Барселону.

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Футболіст групи атаки розгляне таку пропозицію каталонського клубу, якщо не зможе закріпити за собою стабільне місце в основному складі. Команда на чолі з Хаві може взяти в оренду англійця вже взимку.

Барселона невдало стартувала у сезоні у Ла Лізі. Клуб після 12 турів посідає лише далеке 9 місце, у його активі 17 очок. Хаві повернувся у команду, щоб спробувати повернути каталонцям славетні часи. Також до клубу повернувся досвідчений захисник із Бразилії Дані Алвес.

Барселоні може знадобитись підсилення в атаці. Проблеми із серцем виявили в аргентинця Серхіо Агуеро. Йому стало погано під час матчу іспанського чемпіонату. Футболіст може й взагалі завершити кар'єру через проблеми зі здоров'ям.

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