Возвращение легенды

38-летний фланговый защитник вернулся в Барселону после 5-летнего перерыва. Бразилец успел поиграть в топовых клубах Европы и в родной Бразилии.

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Каталонский клуб, переживающий не лучшие времена, подписал соглашение с Дани Алвесом до конца этого сезона-2021/2022.

Инициатором такого возвращения стал новоиспеченный тренер Барселоны Хави. Ранее Хави и Дани Алвес выступали на одном футбольном поле в составе каталонцев.



Дани Алвес вернулся в Барселону / Фото twitter.com/FCBarcelona

К слову. Барселона после 12 матчей занимает лишь 9 место в испанской Ла Лиге.

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