Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился ожиданиями от боя Ломаченко-Лопес, который состоится ровно через неделю, 17 октября. Он посоветовал американцу выдерживать дистанцию на ринге против Ломаченко.
Брэдли рассказал о тактике американца, которая может ему принести победу над украинцем Василием Ломаченко, в интервью
CompuBox TV.
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По его словам, Лопес не слишком много движется на ринге в отличие от украинского соперника. Американец стоит перед соперником в широкой стойке. Лопес хорошо держится на канвасе, выдерживая мощные удары соперников, поэтому Брэдли ожидает, что Лопес будет стоять непосредственно перед Ломаченко.
"Можно услышать, как многие говорят Лопесу:" прессингуй его, прессингуй. Он не знает, как драться на отходах". Это может сработать. Правда, я не видел никого, кто бы заставил Ломаченко пятиться. Зато я видел бойцов, которые достигали значительных успехов, когда держали его на дистанции, – заявил Брэдли.
Если Лопес будет держать Ломаченко на дистанции, то не позволит ему выйти на удобное для него расстояние.