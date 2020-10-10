Брэдли рассказал о тактике американца, которая может ему принести победу над украинцем Василием Ломаченко, в интервью CompuBox TV.

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Секрет для победы Лопеса

По его словам, Лопес не слишком много движется на ринге в отличие от украинского соперника. Американец стоит перед соперником в широкой стойке. Лопес хорошо держится на канвасе, выдерживая мощные удары соперников, поэтому Брэдли ожидает, что Лопес будет стоять непосредственно перед Ломаченко.

"Можно услышать, как многие говорят Лопесу:" прессингуй его, прессингуй. Он не знает, как драться на отходах". Это может сработать. Правда, я не видел никого, кто бы заставил Ломаченко пятиться. Зато я видел бойцов, которые достигали значительных успехов, когда держали его на дистанции, – заявил Брэдли.

Если Лопес будет держать Ломаченко на дистанции, то не позволит ему выйти на удобное для него расстояние.