Очередной скандал: в Германии обвинили Джоковича в подделке COVID-теста
Источник:Der Spiegel
Продолжается эпопея вокруг участия сербского теннисиста Новака Джоковича в Australian Open 2022. В этот раз серба обвинили в подделке теста на COVID-19.
Сообщалось, что Джокович сдал положительный тест на коронавирус 16 декабря. Однако, как оказалось, только 26 декабря его результаты были внесены в сербскую базу, с задержкой в 10 дней. Это может указывать на то, что тест сфальсифицирован.
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Согласно документам, результаты теста появились в 20:19 16 декабря, но временная метка на сайте указывает на 14:21 26 декабря. При этом время отрицательного теста (22 декабря, 16:43) совпадает с указанным в материалах дела.
Также расследование Spiegel выявило, что идентификаторы положительного теста Джоковича сильно отличаются от тех, что были созданы в Сербии на период, отмеченный теннисистом.
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Скандал с Джоковичем в Австралии: коротко
- Сербский теннисист прилетел в Мельбурн, чтобы выступить на Australian Open.
- Однако спортсмена не пустили в страну, а визу его аннулировали. Все потому, что у Джоковича не было прививки против коронавируса.
- Серба разместили в "иммиграционном изоляторе". Возвращаться домой он не торопился и подал апелляцию на решение.
- 10 января Новак выиграл суд. Джокович уже даже успел провести первую тренировку в Австралии.