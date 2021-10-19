Помогать харьковчанке на линиях будут сумчанка Марина Стрелецкая и донеччанин Виктор Матяш. Обязанности четвертого рефери возложены на Дениса Шурмана из Киевской области.

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Разбавит украинский состав арбитров немец Феликс Цвайер, который назначен ответственным за работу VAR. Его ассистентом будет киевлянин Николай Балакин.

Не так давно Монзуль стала первой женщиной, назначенной на матч с участием сборной Англии. Команда Гарета Саутгейта в отборе на ЧМ-2022 на выезде разгромила Андорру, а украинский рефери показала пять желтых карточек и назначила пенальти.

Что известно о Монзуль