Матч состоится уже 9 октября. Помогать Екатерине Монзуль на линиях будут также украинки – Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.
К слову Украинку Монзуль назначили главным арбитром на матч сборной Англии
Историчность назначения Монзуль
Дело в том, что с 1872 года, с тех пор как именно сборная Англии провела первый в мире международный футбольный матч, ее поединки обслуживали исключительно арбитры-мужчины.
Поэтому украинская арбитр станет первой и пока единственной женщиной за 149 лет, которая будет судить матч "трех львов".
К слову, ранее Екатерина Монзуль уже стала первой женщиной-арбитром, которая обслуживала матч Лиги наций.
Что известно о Монзуль
- В 2014 году Монзуль работала на финале женской Лиги чемпионов Тюресо – Вольфсбург. Через год ей доверили финал женского Чемпионата мира-2015 между США и Японией.
- Тогда Монзуль получила звание лучшего арбитра по версии IHHFS.
- В 2020 году Монзуль провела первый международный матч на уровне мужских сборных. Также украинка впервые работала на матче Лиги Европы.
- В 2021 году женщины впервые работали на матчах отбора мужского Чемпионата мира. Арбитр работала и на Олимпиаде-2020.