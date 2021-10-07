Матч состоится уже 9 октября. Помогать Екатерине Монзуль на линиях будут также украинки – Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.

К слову Украинку Монзуль назначили главным арбитром на матч сборной Англии

Историчность назначения Монзуль

Дело в том, что с 1872 года, с тех пор как именно сборная Англии провела первый в мире международный футбольный матч, ее поединки обслуживали исключительно арбитры-мужчины.

Поэтому украинская арбитр станет первой и пока единственной женщиной за 149 лет, которая будет судить матч "трех львов".

К слову, ранее Екатерина Монзуль уже стала первой женщиной-арбитром, которая обслуживала матч Лиги наций.

Что известно о Монзуль