Допомагати харків'янці на лініях будуть сумчанка Марина Стрілецька і донеччанин Віктор Матяш. Обов'язки четвертого рефері покладені на Дениса Шурмана з Київської області.

Дивіться також Суддівство українки Монзуль стане історичним для збірної Англії, – британські ЗМІ

Розбавить український склад арбітрів німець Фелікс Цвайер, призначений відповідальним за роботу VAR. Його асистентом буде киянин Микола Балакін.

Не так давно Монзуль стала першою жінкою, призначеною на матч за участі збірної Англії. Команда Гарета Саутгейта у відборі на ЧС-2022 на виїзді розгромила Андорру, а українська рефері показала п'ять жовтих карток і призначила пенальті.

Що відомо про Монзуль