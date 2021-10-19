Допомагати харків'янці на лініях будуть сумчанка Марина Стрілецька і донеччанин Віктор Матяш. Обов'язки четвертого рефері покладені на Дениса Шурмана з Київської області.
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Розбавить український склад арбітрів німець Фелікс Цвайер, призначений відповідальним за роботу VAR. Його асистентом буде киянин Микола Балакін.
- Не так давно Монзуль стала першою жінкою, призначеною на матч за участі збірної Англії. Команда Гарета Саутгейта у відборі на ЧС-2022 на виїзді розгромила Андорру, а українська рефері показала п'ять жовтих карток і призначила пенальті.
Що відомо про Монзуль
- У 2014 році Монзуль працювала на фіналі жіночої Ліги чемпіонів Тюресо – Вольфсбург. Через рік їй довірили фінал жіночого чемпіонату світу-2015 між США та Японією.
- Тоді Монзуль отримала звання найкращої арбітрині за версією IHHFS.
- У 2020 році Монзуль провела перший міжнародний матч на рівні чоловічих збірних. Також українка вперше працювала на матчі Ліги Європи.
- У 2021 році жінки вперше працювали на матчах відбору чоловічого чемпіонату світу. Арбітриня працювала й на Олімпіаді-2020.