Безумный рывок Ястремской и рекорд Костюк: обновленный рейтинг WTA после Australian Open

В Мельбурне закончился первый мейджор в 2024 году. Он стал сверхуспешным для украинского тенниса.

По результатам турнира ассоциация WTA обновила мировой рейтинг. В нем многие украинки продемонстрировали отличный прогресс и установили национальный рекорд, пишет 24 Канал.

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Как изменились позиции украинок

В основной сетке одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии нашу страну представляли сразу семь теннисисток: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. Такое представительство наших землячек в Мельбурне стало рекордным для Украины и повторением национального рекорда на турнирах серии Grand Slam.

Наибольшего успеха на Australian Open среди украинок добилась Даяна Ястремская. 23-летняя одесситка начинала турнир с квалификации и пробилась в исторический полуфинал, где в борьбе уступила Цинь Вэнь Чжэн.

Также отлично провела турнир Марта Костюк. 21-летняя киевлянка впервые сыграла в четвертьфинале мейджоров и за выход в четверку лучших уступила американке Коко Гофф. Благодаря такому успеху, украинка обновила свой личный рекорд.

Улучшили свои позиции Элина Свитолина и Леся Цуренко. Первая ракетка Украины впервые после возвращения в Тур поднялась в топ-20, а Леся только в одной строчке остановилась перед попаданием в топ-30.

Украинки в топ-150 рейтинга WTA

19. Элина Свитолина – 2212 очков (+4 позиции)

28. Марта Костюк – 1630 (+9)

29. Даяна Ястремская – 1587 (+64)

31. Леся Цуренко – 1542 (+2)

32. Ангелина Калинина – 1480 (-2)

135. Дарья Снегирь – 559 (-1)

136. Юлия Стародубцева – 557 (+14)

. Сразу 5 украинских теннисисток находятся в топ-32 мирового рейтинга – это национальный исторический рекорд. Ни одна страна также не имеет большего представительства среди 32 лучших, такое же количество – Чехия и Россия, но "запоребриковые" спортсменки играют без флага.

После Australian Open некоторые изменения произошли и в топ-10. На третье место поднялась обидчица Марты Костюк американка Коко Гофф и рекордную для себя позицию теперь занимает китаянка Цинь Вэнь Чжэн, которая в полуфинале обыграла Даяну Ястремскую, сейчас она седьмая. Лидером мирового рейтинга, несмотря на не лучшее выступление в Мельбурне, остается полька Ига Швентек.

Топ-10 мирового рейтинга WTA