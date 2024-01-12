В основную сетку соревнований по рейтингу автоматически попали четыре украинки – Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк. Первые три стали сеяными на турнире, что является рекордом для нашей страны на турнирах Grand Slam, пишет 24 Канал.

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Исторический успех для украинского тенниса

К ним могли присоединиться еще четыре землячки, которые пробивались в основную сетку Australian Open через квалификационный раунд. Жеребьевка сложилась так, что в случае успеха в первых двух раундах две украинки должны были сыграть между собой в решающем матче, поэтому максимальное количество наших девушек на турнире достигало семи участниц. И они это сделали!

В пятницу, 12 января, были сыграны последние квалификационные матчи на Australian Open-2024. Путь в отборе начинали – Дарья Снигур, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая.

До решающего раунда не смогла дойти только последняя из списка. Она уступила во втором раунде австралийке Мэддисон Инглис, которая отменила украинское дерби и боролась за выход в основную сетку с Дарьей Снигур,

Украинка смогла взять реванш за свою землячку и в трех сетах обыграла неуступчивую соперницу, которая во втором сете смогла совершить камбэк со счета 3:5.

Мэддисон Инглис – Дарья Снигур 1:2 (2:6, 7:5, 3:6)

Лидер посева квалификации Даяна Ястремская также провела на корте 3 сета. Она провалила второй сет, но в итоге, одолела еще одну хозяйку турнира и в пятый раз квалифицировалась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

Даяна Ястремская – Майя Джонт 2:1 (6:2, 1:6, 6:4)

Самый драматичный матч выдала Юлия Стародубцева. Украинка встречалась с чешской соперницей Габриэлой Кнутсен. Она, как и другие землячки взяла первый сет, но уступила во втором. В результате украинка смогла спасти ситуацию при счете 4:5 и отыграла брейк, после чего на тай-брейке все-таки дожала соперницу и впервые сыграет в основной сетке турнира Grand Slam.

Юлия Стародубцева – Габриэла Кнутсен 2:1 (6:4, 1:6, 7:6)

Такие результаты позволили Украине повторить рекорд по представительству в основной части мейджоров. В 2007 году "сине-желтые" были представлены таким количеством на Ролан Гаррос, а в 2008 – на Уимблдоне, для Открытого же чемпионата Австралии – это уникальный успех.

Соперницы украинок в основе

Уже известно, с кем сыграют наши девушки в первом круге. Раньше мы сообщали, кто будет соперницами украинок, которые сразу попали в основную сетку, а теперь в этот список добавилось еще 3 матча, которые будут интересовать украинских болельщиков:

Алиша Паркс (WTA: 82) – Дарья Снигур

Онс Жабер (WTA: 6) – Юлия Стародубцева

Даяна Ястремская – Маркета Вондроушова (WTA: 7)

Очень сложный жребий для двух наших теннисисток, однако после установления национального рекорда мы можем продолжать мечтать и надеемся, что этот турнир станет сверхуспешным для Украины.

Справка. В первый день соревнований свои матчи проведут две украинки. Первой на корт австралийского мейджора выйдет Леся Цуренко. Ее матч с Луцией Бронцетти начнется 14 января в 02:00. Следующей же сыграет Дарья Снигур, старт – не раньше 04:00.