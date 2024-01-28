Людмила Киченок / Елена Остапенко – Се Шувэй / Элизе Мертенс 0:2 (1:6, 5:7)

Это был первый финал турнира серии Grand Slam в женском парном разряде для украинки в карьере. К сожалению, повторить успех в миксте Уимблдона-2023 Людмиле не удалось, сообщает 24 Канал.

Читайте также Поклонница Лукашенка второй раз подряд выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису

Первый сет победительницы турнира в Брисбене начали с выигранного гейма на своей подаче, но после этого соперницы полностью доминировали и не оставили шансов украинско-латвийскому дуэту – 1:6.

Вторая партия была гораздо конкурентнее. Киченок и Остапенко начали его с брейка, который развили до 2:0 и имели преимущество 30:0 на подаче соперниц. Однако вторые сеяные не отпустили украинско-латвийскую пару в отрыв и сразу отыграли брейк, который имели в пассиве.

При счете 3:4 Киченок и Остапенко еще раз проиграли гейм на своей подаче, но не позволили соперницам подать на матч. Теннисистки снова имели паритет, счет был 5:5 и первое очко в 11-м гейме дуэт из Бельгии и Китайского Тайбэя проиграл, но после этого они выдали серию из восьми выигранных розыгрышей и завоевали престижный титул – 5:7.

Важно. Это был третий финал на турнирах серии Grand Slam для Украины в женском парном разряде. В 1999 году на Уимблдоне потерпела поражение Елена Татаркова, а единственный титул был завоеван в Мельбурне в 2008 году, тогда триумфовали Алена и Екатерина Бондаренко.