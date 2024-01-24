Впервые в своей карьере Даяна Ястремская вышла на корт с Линдой Носковой. Предыдущий поединок чешская теннисистка выиграла против другой Элины Светолиной, которая решила завершить игру из-за повреждения спины, пишет 24 Канал.
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Линда Носкова – Даяна Ястремская 0:2 (3:6, 4:6)
Украинской теннисистке удалось победить Носкову за два сета. В первом сете игроки обменялись брейками, а ключевым моментом стал восьмой гейм, когда Ястремская вырвала еще один брейк, что позволило ей выиграть следующую партию.
В первом сете Ястремская продолжила свою агрессивную игру, представленную в предыдущих матчах: она совершила 11 виннеров против четырех в Носковой и допустила больше непринужденных ошибок (12-9).
Судьбу второго сета определил лишь один брейк, который также совершила Ястремская, когда счет был 3:3. После этого Даяне удалось защитить гейма на своей подаче и победить со счетом 6:4.
Матч между Носковой и Ястремской длился 1 час и 20 минут. Украинка завершила игру с 19 виннерами и 23 непринужденными ошибками (по сравнению с чешской, которая имеет только шесть виннеров и 21 непринужденную ошибку).
Видеообзор матча
Ястремская пишет историю
- Ястремская обеспечила себе место в полуфинале на всех четырех турнирах Грандслэм. Ранее самый лучший результат Ястремской был зафиксирован на Australian Open-2024, когда она достигла четвертьфинала. До этого момента украинская теннисистка выходила только в 1/8 финала на Уимблдоне в 2019 году.
- Даяна Ястремская стала первой украинкой, сумевшей пробиться в полуфинал на Australian Open.
- Полуфинал Ястремской отмечается как повторение исторического рекорда для Украины на всех турнирах Большого шлема. Ранее этот этап турниров Гранд-слэм прошла только Элина Свитолина, и это произошло трижды: на Уимблдоне в 2019 и 2023 годах, а также на US Open-2019.