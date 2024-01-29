За результатами турніру асоціація WTA оновила світовий рейтинг. У ньому багато українок продемонстрували чудовий прогрес та встановили національний рекорд, пише 24 Канал.
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Як змінилися позиції українок
В основній сітці одиночного турніру Відкритого чемпіонату Австралії нашу країну представляли одразу сім тенісисток: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Дарʼя Снігур. Таке представництво наших землячок у Мельбурні стало рекордним для України та повторенням національного рекорду на турнірах серії Grand Slam.
Найбільшого успіху на Australian Open серед українок досягла Даяна Ястремська. 23-річна одеситка починала турнір із кваліфікації та пробилася до історичного півфіналу, де в боротьбі поступилася Цінь Вень Чжен.
Також чудово провела турнір Марта Костюк. 21-річна киянка вперше зіграла у чвертьфіналі мейджорів і за вихід у четвірку найкращих поступилася американці Коко Гофф. Завдяки такому успіху українка оновила свій особистий рекорд.
Покращили свої позиції Еліна Світоліна та Леся Цуренко. Перша ракетка України вперше після повернення в Тур піднялася в топ-20, а Леся лише в одній сходинці зупинилася перед потраплянням у топ-30.
Українки в топ-150 рейтингу WTA
- 19. Еліна Світоліна – 2212 очок (+4 позиції)
- 28. Марта Костюк – 1630 (+9)
- 29. Даяна Ястремська – 1587 (+64)
- 31. Леся Цуренко – 1542 (+2)
- 32. Ангеліна Калініна – 1480 (-2)
- 135. Дар'я Снігур – 559 (-1)
- 136. Юлія Стародубцева – 557 (+14)
Після Australian Open деякі зміни відбулися й у топ-10. На третє місце піднялася кривдниця Марти Костюк американка Коко Гофф і рекордну для себе позицію тепер посідає китаянка Цінь Вень Чжен, яка у півфіналі переграла Даяну Ястремську, наразі вона сьома. Лідеркою світового рейтингу, попри не найкращий виступ у Мельбурні, залишається полька Іга Швьонтек.
Топ-10 світового рейтингу WTA
- Іга Швьонтек (Польща) – 9770 очок
- Арина Сабалєнка ("нейтральна") – 8905
- Коко Гофф (США) – 7200 (+1)
- Джессіка Пегула (США) – 5705 (+1)
- Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5688 (-2)
- Онс Жабер (Туніс) – 4076
- Цінь Вень Чжен (Китай) – 3950 (+8)
- Маркета Вондроушова (Чехія) – 3846 (-1)
- Марія Саккарі (Греція) – 3710 (-1)
- Кароліна Мухова (Чехія) – 3520 (-1)