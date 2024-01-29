По результатам турнира ассоциация WTA обновила мировой рейтинг. В нем многие украинки продемонстрировали отличный прогресс и установили национальный рекорд, пишет 24 Канал.
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Как изменились позиции украинок
В основной сетке одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии нашу страну представляли сразу семь теннисисток: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. Такое представительство наших землячек в Мельбурне стало рекордным для Украины и повторением национального рекорда на турнирах серии Grand Slam.
Наибольшего успеха на Australian Open среди украинок добилась Даяна Ястремская. 23-летняя одесситка начинала турнир с квалификации и пробилась в исторический полуфинал, где в борьбе уступила Цинь Вэнь Чжэн.
Также отлично провела турнир Марта Костюк. 21-летняя киевлянка впервые сыграла в четвертьфинале мейджоров и за выход в четверку лучших уступила американке Коко Гофф. Благодаря такому успеху, украинка обновила свой личный рекорд.
Улучшили свои позиции Элина Свитолина и Леся Цуренко. Первая ракетка Украины впервые после возвращения в Тур поднялась в топ-20, а Леся только в одной строчке остановилась перед попаданием в топ-30.
Украинки в топ-150 рейтинга WTA
- 19. Элина Свитолина – 2212 очков (+4 позиции)
- 28. Марта Костюк – 1630 (+9)
- 29. Даяна Ястремская – 1587 (+64)
- 31. Леся Цуренко – 1542 (+2)
- 32. Ангелина Калинина – 1480 (-2)
- 135. Дарья Снегирь – 559 (-1)
- 136. Юлия Стародубцева – 557 (+14)
После Australian Open некоторые изменения произошли и в топ-10. На третье место поднялась обидчица Марты Костюк американка Коко Гофф и рекордную для себя позицию теперь занимает китаянка Цинь Вэнь Чжэн, которая в полуфинале обыграла Даяну Ястремскую, сейчас она седьмая. Лидером мирового рейтинга, несмотря на не лучшее выступление в Мельбурне, остается полька Ига Швентек.
Топ-10 мирового рейтинга WTA
- Ига Швентек (Польша) – 9770 очков
- Арина Сабаленко ("нейтральная") – 8905
- Коко Гофф (США) – 7200 (+1)
- Джессика Пегула (США) – 5705 (+1)
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 5688 (-2)
- Онс Жабер (Тунис) – 4076
- Цинь Вэнь Чжэн (Китай) – 3950 (+8)
- Маркета Вондроушова (Чехия) – 3846 (-1)
- Мария Саккари (Греция) – 3710 (-1)
- Каролина Мухова (Чехия) – 3520 (-1)