Камбосос ни за что не выиграл бы у Лопеса, если бы не травма у Теофимо. Об этом заявил Роландо Ромеро.

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"Теофимо сражался с травмой – это было видно уже в первом раунде. У него был поврежден локоть. Я это знаю, потому что встречался с Лопесом неделю назад – я коснулся его руки, и Тео закричал от боли. Из-за этого в бою с Камбососом он не мог нормально защищаться и выбрасывать удары", – сказал Ромеро.

Кратко о бое Лопес – Камбосос