Камбосос ни за что не выиграл бы у Лопеса, если бы не травма у Теофимо. Об этом заявил Роландо Ромеро.
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"Теофимо сражался с травмой – это было видно уже в первом раунде. У него был поврежден локоть. Я это знаю, потому что встречался с Лопесом неделю назад – я коснулся его руки, и Тео закричал от боли. Из-за этого в бою с Камбососом он не мог нормально защищаться и выбрасывать удары", – сказал Ромеро.
Кратко о бое Лопес – Камбосос
- Камбосос стал настоящим обидчиком Лопеса, отобравшим у американца чемпионские титулы. Теофимо с иронической улыбкой воспринял итоговый результат. Судьи по раздельному решению отдали победу Джорджу. В поединке было почти все, не было лишь нокаута.
- После победы австралиец обратился к Лопесу. По его мнению, американец должен достойно принять этот результат. Теофимо же после поединка продолжает считать, что именно он одержал победу в этом противостоянии.
- Реванша между боксерами может не быть. В договоре боя нет настройки второго поединка. Поединок состоится только в том случае, если Камбосос захочет снова выйти на ринг против Лопеса. Он уже после поединка предложил американцу провести второе сражение в Австралии.