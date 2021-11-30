Камбосос нізащо не виграв би у Лопеса, якби не травма у Теофімо. Про це заявив Роландо Ромеро.

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"Теофімо бився з травмою – це було видно вже у першому раунді. У нього був ушкоджений лікоть. Я це знаю, бо зустрічався з Лопесом тиждень тому – я торкнувся його руки, і Тео закричав від болю. Через це в бою з Камбососом він не міг нормально захищатися та викидати удари", – сказав Ромеро.

Коротко про бій Лопес – Камбосос