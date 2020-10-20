Знекровлений "Шахтар" без лідерів полетів на матч Ліги чемпіонів з "Реалом"
Донецький "Шахтар" полетів у Мадрид, де вже 21 жовтня зустрінеться з "Реалом" у 1-му турі групового раунду у Лізі чемпіонів. "Гірники" вирушили у Іспанію без декількох лідерів команди.
Знекровлений коронавірусом "Шахтар" полетів у Іспанію не у бойовому складі. Наставник "гірників" Луїс Каштру не зможе розраховувати на низку гравців основного складу. Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
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Хто не полетів з командою
- Сергій Кривцов
- Тарас Степаненко
- Сергій Болбат
- Віктор Коваленко
- Микола Матвієнко
- Тайсон
- Алан Патрік
- Жуніор Мораес
- Євген Коноплянка
Керманичу "Шахтаря" довелось довго роздумувати, ким можна замінити ключових гравців. У розпорядженні Каштру лише 2 молоді форварди – Богдан В'юнник та Данило Гончарук. З командою також полетіли ще декілька гравців молодіжного складу – Георгій Судаков та Денис Шостак.
Але є і позитивні новини. До основного складу повернувся перший номер у рамці воріт "гірників" Андрій П'ятов, який хворів на коронавірус. Додамо, що всі гравці "Шахтаря" пройшли обов'язкове тестування на коронавірус перед польотом у Мадрид. Всі результати були негативними.
Заявка "Шахтаря" на матч з "Реалом"
- Воротарі: П'ятов, Шевченко, Трубін
- Захисники: Додо, Хочолава, Корнієнко, Мампассі, Бондар, Вітао
- Півзахисники: Маркос, Дентіньйо, Марлос, Тете, Соломон, Майкон, Судаков, Сіпріано, Шостак
- Нападники: Гончарук, В'юнник