Донецький "Шахтар" полетів у Мадрид, де вже 21 жовтня зустрінеться з "Реалом" у 1-му турі групового раунду у Лізі чемпіонів. "Гірники" вирушили у Іспанію без декількох лідерів команди.

Знекровлений коронавірусом "Шахтар" полетів у Іспанію не у бойовому складі. Наставник "гірників" Луїс Каштру не зможе розраховувати на низку гравців основного складу. Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

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Хто не полетів з командою

Сергій Кривцов

Тарас Степаненко

Сергій Болбат

Віктор Коваленко

Микола Матвієнко

Тайсон

Алан Патрік

Жуніор Мораес

Євген Коноплянка

Керманичу "Шахтаря" довелось довго роздумувати, ким можна замінити ключових гравців. У розпорядженні Каштру лише 2 молоді форварди – Богдан В'юнник та Данило Гончарук. З командою також полетіли ще декілька гравців молодіжного складу – Георгій Судаков та Денис Шостак.

Але є і позитивні новини. До основного складу повернувся перший номер у рамці воріт "гірників" Андрій П'ятов, який хворів на коронавірус. Додамо, що всі гравці "Шахтаря" пройшли обов'язкове тестування на коронавірус перед польотом у Мадрид. Всі результати були негативними.

Заявка "Шахтаря" на матч з "Реалом"

Воротарі: П'ятов, Шевченко, Трубін

П'ятов, Шевченко, Трубін Захисники: Додо, Хочолава, Корнієнко, Мампассі, Бондар, Вітао

Додо, Хочолава, Корнієнко, Мампассі, Бондар, Вітао Півзахисники: Маркос, Дентіньйо, Марлос, Тете, Соломон, Майкон, Судаков, Сіпріано, Шостак

Маркос, Дентіньйо, Марлос, Тете, Соломон, Майкон, Судаков, Сіпріано, Шостак Нападники: Гончарук, В'юнник

Заявка «Шахтера» на матч с «Реалом» в @ChampionsLeague.



Игра #РеалШахтер состоится 21 октября в Мадриде и начнется в 19:55. #UCL pic.twitter.com/HWJYvPtSMf — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 20, 2020

Матч 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Реал" – "Шахтар" відбудеться 21 жовтня о 19:55