Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов сдал повторный тест на коронавирус, который показал, что вратарь сборной Украины полностью вылечился от COVID-19. Пятов уже сможет присоединиться к "горнякам".

12 дней понадобилось украинскому голкиперу, чтобы победить коронавирус. Пятов поделился радостным известием о выздоровлении от коронавируса в своем Instagram-аккаунте.

Читайте также: Два футболиста "Львова" заразились коронавирусом перед игрой с "Шахтером"

Позитивные новости от Пятова

Инфекцию у Степаненко и Пятова обнаружили после матча с "Десной", который состоялся в воскресенье. Игроки сдали тесты накануне отправки в расположение сборной Украины, которые оказались положительными.

Оба футболиста пошли на самоизоляцию со всей командой "горняков", а также были вынуждены пропустить матчи сборной Украины в Лиге Наций против Германии (1:2) и Испании (1:0), а также товарищеский поединок против Франции (7:1).

По словам голкипера, за несколько дней он сможет вернуться в расположение команды и продолжить подготовку к следующим поединкам.

У меня отличная новость – полностью здоров, тест показал отрицательный результат. Очень соскучился по команде, по работе, по атмосфере матчей и уже готов к возвращению на поле,

– написал Пятов.

Добавив в пост архивное видео с одной из тренировок "горняков". Следующий матч "Шахтер" сыграет против "Львова" уже завтра, 17 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00.