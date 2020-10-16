Пятов вылечился от COVID-19 – голкипер возвращается к тренировкам "Шахтера"
Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов сдал повторный тест на коронавирус, который показал, что вратарь сборной Украины полностью вылечился от COVID-19. Пятов уже сможет присоединиться к "горнякам".
12 дней понадобилось украинскому голкиперу, чтобы победить коронавирус. Пятов поделился радостным известием о выздоровлении от коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Читайте также: Два футболиста "Львова" заразились коронавирусом перед игрой с "Шахтером"
Позитивные новости от Пятова
Инфекцию у Степаненко и Пятова обнаружили после матча с "Десной", который состоялся в воскресенье. Игроки сдали тесты накануне отправки в расположение сборной Украины, которые оказались положительными.
Оба футболиста пошли на самоизоляцию со всей командой "горняков", а также были вынуждены пропустить матчи сборной Украины в Лиге Наций против Германии (1:2) и Испании (1:0), а также товарищеский поединок против Франции (7:1).
По словам голкипера, за несколько дней он сможет вернуться в расположение команды и продолжить подготовку к следующим поединкам.
У меня отличная новость – полностью здоров, тест показал отрицательный результат. Очень соскучился по команде, по работе, по атмосфере матчей и уже готов к возвращению на поле,
– написал Пятов.
Добавив в пост архивное видео с одной из тренировок "горняков". Следующий матч "Шахтер" сыграет против "Львова" уже завтра, 17 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00.
-
Почему в Marathonbet самая низкая маржа среди букмекеров и как это влияет на сумму выигрыша2 октября , 15:30
-
Как Цыганков после сумасшедшего паса Ярмоленко сотворил сенсацию против Испании: видео14 октября , 10:06
-
Какие турнирные перспективы сборной Украины в Лиге наций: от победы в группе до вылета из элиты14 октября , 13:32