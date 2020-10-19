Вылечились ли ключевые игроки "Шахтера" до матча против "Реала": результаты тестов на COVID-19
Футболисты донецкого "Шахтера" прошли обязательное тестирование на коронавирус перед матчем против "Реала" в Лиге чемпионов. Все результаты оказались отрицательными.
Вчера, 18 октября, футболисты "Шахтера" сдали тесты на COVID-19, которые показали отрицательные результаты. Об этом сообщил официальный сайт "горняков".
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21 октября "Шахтер" в Мадриде сыграет против "Реала" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Главный наставник "горняков" Луиш Каштру сможет рассчитывать на ключевых игроков основного состава. Игроки, которые болели COVID-19 полностью здоровы.
Испания, где сыграет "Шахтер", не требует тестирования за день до матча, а только Германия. В Испании достаточно теста, который был сдан не позднее, чем за 3 дня до встречи.
Что известно о коронавирусе в "Шахтере"
- В воскресенье, 4-го октября, стало известно о положительном тест на COVID-19 голкипера Андрея Пятов и полузащитника Тараса Степаненко, а также нескольких сотрудников "Шахтера".
- Из-за этого в расположение национальной команды не отправились Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес.
- В "Шахтере" провели новое тестирование футболистов, тренерского штаба и персонала на коронавирус. 6 октября стали известны результаты – все они отрицательные.
- Как известно, сборная Украины имеет серьезные кадровые потери. В матче с Францией, в котором "сине-желтые" проиграли 7:1, Андрей Шевченко не мог рассчитывать на 14 футболистов.
- Количество игроков, которые из-за травмы или коронавируса не смогли частично или полностью принять участие в октябрьском сборе, составляет 12 человек, из них инфицированных COVID-19 – 6.
- 8 октября "Шахтер" сдал тесты на коронавирус, которые показали 18 положительных результатов, из них 9 были у футболистов.