Футболисты донецкого "Шахтера" прошли обязательное тестирование на коронавирус перед матчем против "Реала" в Лиге чемпионов. Все результаты оказались отрицательными.

Вчера, 18 октября, футболисты "Шахтера" сдали тесты на COVID-19, которые показали отрицательные результаты. Об этом сообщил официальный сайт "горняков".

Читайте также: Пятов вылечился от COVID-19 - голкипер возвращается к тренировкам "Шахтера"

21 октября "Шахтер" в Мадриде сыграет против "Реала" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Главный наставник "горняков" Луиш Каштру сможет рассчитывать на ключевых игроков основного состава. Игроки, которые болели COVID-19 полностью здоровы.

Испания, где сыграет "Шахтер", не требует тестирования за день до матча, а только Германия. В Испании достаточно теста, который был сдан не позднее, чем за 3 дня до встречи.

Игроки и персонал «Шахтера» сдали тесты на COVID-19 перед матчем Лиги чемпионов с «Реалом».



Все результаты – отрицательные. Также негативные результаты теста у 9 футболистов команды, у которых коронавирус был выявлен 8 октября.#РеалШахтер #UCL pic.twitter.com/tyrGJ1zJ1y — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 18, 2020

Что известно о коронавирусе в "Шахтере"