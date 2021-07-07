Объединение дуэта "ЯЯ" на Евро-2020: Яремчук может стать одноклубником Ярмоленко

Роман Яремчук показал хорошую игру на Евро-2020. Нападающий сборной Украины может стать одноклубником Андрея Ярмоленко в Англии.

Яремчук может переехать в АПЛ

Лондонский Вест Хэм после вылета Украины с Евро-2020 заинтересовался Романом Яремчуком. Клуб украинца Андрея Ярмоленко намерен усилить атакующее звено команды.

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Английский клуб ищет замену Себастьяну Аллеру, который зимой перешел в голландский Аякс. В Вест Хэме остались приятно удивлены игрой Яремчука и Ярмоленко на чемпионате Европы-2020. Руководство клуба рассматривает возможность подписать футболиста Гента, чтобы не разрывать замечательную украинскую связь "ЯЯ" – Ярмоленко/Яремчук.

Напомним. что подопечные Андрея Шевченко покинули турнир на стадии четвертьфинала, проиграв Англии с разгромным счетом 0:4. Ярмоленко и Яремчук стали главными бомбардирами сборной, забив по два гола. В активе Андрея еще и такое же количество ассистов.

В сезоне 2020/2021 нападающий сыграл 43 матча за "буйволов" во всех турнирах, в которых 23 раза отличился в воротах соперников во всех турнирах и отдал 8 ассистов. Соглашение с бельгийцами рассчитано до конца июня 2025 года.

В бельгийском Генте еще до Евро пообещали Роману отпустить его в другой клуб. Бельгийцы готовы рассмотреть все интересные предложения. После турнира стороны вновь сядут за стол переговоров и будут работать над трансфером нападающего. В нынешнем клубе форварда признались, что зимой 2021 года имели несколько предложений от других клубов, а теперь после Евро их поток еще увеличится: "Роман будет выбирать хороший проект, а не гнаться за финансовыми условиями".

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