Объединение дуэта "ЯЯ" на Евро-2020: Яремчук может стать одноклубником Ярмоленко
Источник:Eurosport
Роман Яремчук показал хорошую игру на Евро-2020. Нападающий сборной Украины может стать одноклубником Андрея Ярмоленко в Англии.
Яремчук может переехать в АПЛ
Лондонский Вест Хэм после вылета Украины с Евро-2020 заинтересовался Романом Яремчуком. Клуб украинца Андрея Ярмоленко намерен усилить атакующее звено команды.
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Английский клуб ищет замену Себастьяну Аллеру, который зимой перешел в голландский Аякс. В Вест Хэме остались приятно удивлены игрой Яремчука и Ярмоленко на чемпионате Европы-2020. Руководство клуба рассматривает возможность подписать футболиста Гента, чтобы не разрывать замечательную украинскую связь "ЯЯ" – Ярмоленко/Яремчук.
- Напомним. что подопечные Андрея Шевченко покинули турнир на стадии четвертьфинала, проиграв Англии с разгромным счетом 0:4. Ярмоленко и Яремчук стали главными бомбардирами сборной, забив по два гола. В активе Андрея еще и такое же количество ассистов.
- В сезоне 2020/2021 нападающий сыграл 43 матча за "буйволов" во всех турнирах, в которых 23 раза отличился в воротах соперников во всех турнирах и отдал 8 ассистов. Соглашение с бельгийцами рассчитано до конца июня 2025 года.
В бельгийском Генте еще до Евро пообещали Роману отпустить его в другой клуб. Бельгийцы готовы рассмотреть все интересные предложения. После турнира стороны вновь сядут за стол переговоров и будут работать над трансфером нападающего. В нынешнем клубе форварда признались, что зимой 2021 года имели несколько предложений от других клубов, а теперь после Евро их поток еще увеличится: "Роман будет выбирать хороший проект, а не гнаться за финансовыми условиями".
Кто интересуется одним из героев Украины на Евро-2020
- Форвард украинской сборной продемонстрировал игру, которая привлекла внимание со стороны иностранных клубов.
- Яремчуком одновременно заинтересовались сразу два клуба – английский Вест Хэм и немецкий Вольфсбург. Последний готов отдать за футболиста ту сумму, которую хочет заработать Гент.
- Милан хочет уже взять украинца в аренду. Итальянцы предложили Генту предложение на один год за 3 миллиона евро. В соглашении Романа должен был быть пункт обязательного выкупа украинского нападающего за 15 миллионов евро. Однако в Генте просто высмеяли предложение "россонери".
- Интересно то, что перед стартом Евро-2020 Яремчук не стал конкретно отвечать на вопрос о своем будущем в Бельгии.
- Последним клубом, который проявил интерес к Роману был лондонский Арсенал. "Канониры" готовы потратить на трансфер 25-летнего нападающего от 20 до 25 миллионов евро. Эта сумма полностью должна устраивать бельгийский клуб.
- Ранее футболистом интересовались Спортинг, Рома и Ницца. Но уже экс-наставник "волков" Паулу Фонсека назвал такую информацию лишь слухами.