Смешное предложение Милана
Миланский клуб в летнее трансферное окно планирует усилить атакующую линию команды. В команде ищут замену Златану Ибрагимовичу, который недавно перенес операцию на колене и пропустит начало сезона.
К теме Трансфер Яремчука в Милан может сорваться: 15 миллионов евро мало для Гента
Милан хочет взять в аренду Романа Яремчука. Итальянцы сделали Генту предложение на один год за 3 миллиона евро. В соглашение футболиста должен был присутствовать пункт обязательного выкупа украинского нападающего за 15 миллионов евро.
Технический директор бельгийцев Мишель Лючини отреагировал на возможный переход. Функционер высмеял предложение итальянцев.
Это смешно! Мы в таком участии не принимаем,
– заявил Луси.
Бельгийский Гент хочет выручить за футболиста сборной Украины 20-25 миллионов евро. Такая сумма превышает предложение Милана. Интересно, что специализированный портал Transfermarkt оценил стоимость футболиста в 15 миллионов евро. Такие же деньги предлагают за Яремчука итальянцы.
Ранее отмечали, что не последнее слово в трансфере Яремчука в Милан сыграет Андрей Шевченко – бывший футболист итальянского клуба и нынешний наставник сборной Украины.
Заинтересованность других клубов
- Яремчук попал в объективы многих европейских клубов. После Евро-2020, на котором Роман уже отметился двумя голами, интерес к футболисту может еще возрасти.
- Забивным форвардом интересуются английский Вест Хэм и немецкий Вольфсбург. Последний уже вроде бы готовит предложение по переходу.
- Бельгийский Гент уже давно пообещал отпустить забивного форварда после чемпионата Еропы-2020. Перед стартом турнира Яремчук не стал конкретно отвечать на вопрос о своем будущем в Бельгии.
- В сезоне-2020/2021 нападающий сыграл 43 матча за Гент во всех турнирах, в которых 23 раза отмечался в воротах соперников и отдал 8 ассистов.
- Его контракт с клубом Бельгии рассчитан до конца июня 2025 года.