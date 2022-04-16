С первых дней войны занимается волонтерством

Полномасштабная война застала спортсмена в Киеве. Он решил не покидать столицу, а помогать местным и нашим военным. Владислав оставил тренировку на потом, основал с отцом-тренером благотворительный фонд и делает все для победы родной страны.

Достойно внимания Украина получила лицензию на Олимпиаду по спорту, которого 7 лет назад не было в стране

Владислав Гераскевич – первый скелетонист независимой Украины. Он представлял нашу страну в двух прошлых Олимпиадах. Атлет добился незаурядного результата, поскольку еще 7 лет назад в Украине вообще не было этого вида спорта.

Каким было ваше утро 24 февраля?

Война началась на 9-й день после возвращения из Олимпийских игр, я был в Киеве. Слышал взрывы вокруг, наверное, как и большинство украинцев. Начали поступать сообщения о войне.

Тогда я сразу уехал к своей сестре, которая учится в Киеве. Она живет в другой части города, а сама из Одессы, поэтому помог ей выехать к родителям. Потом с семьей поехали к родным, живущим в Житомирской области, там побыл некоторое время. Через несколько дней начали возить гуманитарную помощь.

Этот день никогда не забуду, он останется навсегда, к сожалению. Это ужасно, непонятно. Было важно предоставить правдивую информацию. Поскольку в первые дни не было много мировых СМИ в Украине. Они не успели заехать, потому не всем странам была понятна ситуация. Все знали, что Россия напала, но что именно у нас происходит им было неизвестно. Ведь россияне говорили, что будут только военные объекты бомбить. В этом направлении решили работать.

Владислав помогает возить гуманитарную помощь / Фото из инстаграма спортсмена

Гераскевич заявил об открытии благотворительного фонда

Вы постоянно распространяете в своих социальных сетях фотографии, где помогаете местным. Как поменялась ваша деятельность после полномасштабного вторжения России?

Все мы не верили, что война начнется. До конца надеялись, что этого не произойдет. После Олимпийских игр осталось много контактов с мировыми СМИ, начали им писать. Предоставлял им много информации о том, что у нас происходит, призывал помогать нашей стране. Это продолжалось где-то первые две недели. У меня было плюс-минус 5 интервью в день.

Со второго дня войны занимались отстранением россиян и белорусов от международного спорта. Собирали подписи вместе с украинскими спортсменами. В первые дни у нас было больше 100 подписей именно олимпийцев. Не только из Украины, это были спортсмены из других стран, как Канада, США, Латвия и другие. Двигались со спортсменами в этом направлении. Нам удалось одержать маленькую победу, поскольку россияне и белорусы не смогли выступить на Паралимпийских играх-2022.

И как мы увидели впоследствии, этих спортсменов стали использовать в пропаганде. Мы убедились, что это решение было верным, потому что эти спортсмены, как марионетки. С буквой "Z" они выходят на концерты и тем самым поддерживают войну. Поэтому я считаю, что для нашего, спортивного фронта это было очень важно. Я рад, что мы могли это сделать.

Также в это время старались максимально помогать, волонтерить. У нас есть большой бус, бобслейной и скелетонной команды. И мы им помогали перевозить гуманитарную помощь и продолжаем это делать. У меня есть много друзей, которые тоже помогают. Свои ресурсы заканчиваются очень быстро. Мы не можем обеспечить всех. Поэтому было решено создать фонд. Уже он зарегистрирован, заканчиваем организационные вопросы.

Владислав вместе со своим отцом Михаилом / Фото из инстаграма спортсмена

Мы уже работаем как благотворительная организация. Стараемся максимально помогать. Все фильтруем и контролируем, все равно хватает людей, которые пытаются что-то взять то, что им не нужно, или в большом количестве.

Российские спортсмены "пытались" писать скелетонисту

Писали ли вам российские спортсмены о войне в Украине?

Да, были, писали, что им жаль, что такое происходит, но публично никто из них не выступил. Эти сообщения появились, потому что мы активно поднимали тему об отстранении россиян и белорусов. Они писали о том, что спорт вне политики, какой-то поддержки на самом деле я не видел, не видел извинений за то, что делает их государство, не видел публичных заявлений по этому поводу.

Есть статистика, что большинство населения России поддерживает эти действия, спортсмены молчат. Я надеюсь, что больше не увижу российских спортсменов на международной арене, что их там больше никогда не будет.

Владислав Гераскевич / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Наша миссия не навредить российским спортсменам, наша миссия поскорее закончить войну, потому что фото, которые мы видели из Бучи, Ирпеня, Гостомеля – это просто ужас. И своим молчанием, игнорированием россияне это поддерживают. Спорт должен нести мир и объединение, а россияне несут смерть и ужас, поэтому, конечно, они ни в коем случае не должны быть на международной арене.

Я считаю, что те, кто поддерживает действия российской армии, должны быть дисквалифицированы пожизненно. Против тех, кто молчал, должны быть жесткие санкции: дисквалификация от Олимпиады. Спортсмены, поддержавшие Украину, выступили против войны, их немного, я видел, они могут выступать, но уже не за Россию, а за другую страну. И конечно, что не за Украину. Такие атлеты помогают остановить эту войну, они высказываются за мир и Украину.

Не забываем, что очень много российских и белорусских спортсменов – военные, поэтому они имеют прямое отношение к войне. Их должны пожизненно дисквалифицировать. Поддержка войны – это максимальная противоположность тому, что несет в себе спорт.

Вы раскритиковали российского гимнаста Ивана Куляка, вышедшего на концерт в "Лужниках" с чужой медалью, комментировали ли это сообщение сами россияне?

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Этих комментариев хватает, это россияне, которые бьются в каких-то конвульсиях. "Что вы делали все эти 8 лет", "где вы были" – самые распространенные сообщения от них. Эти люди максимально зомбированы. На мой взгляд, если россияне в это верят, то они просто тупые. Никогда не спорь с идиотом – он опустит тебя до своего уровня. Поэтому о чем-то с ними говорить – нет смысла.

В первые дни полномасштабной войны Гераскевич обратился к россиянам: видео

Для них нормально брать чужое и присваивать себе какие-то достижения. О чем может идти речь, о каких ценностях, о каких достижениях. Спорт – это не просто показать результат, это миссия – нести мир, объединение и честь. Поэтому атлеты в любой стране – это лицо страны. Именно на них равняется молодое поколение. А если эти спортсмены надевают чужие медали, поддерживают войну, что они показывают детям? Пример, что нужно поддерживать войну и убивать мирных людей? Таких атлетов не должно быть в спорте.

Я даже не могу назвать их спортсменами после этого. Гневных комментариев хватает. Это тупые люди, живущие в своем телевизоре. И верят во весь этот бред, который им говорят. В первое время у меня были попытки что-то им донести, записывая обращение. Но я уверен, что они видят, что происходит в нашей стране, но все равно ничего не делают, чтобы остановить войну.

Тренировки подождут

Поддерживаете ли вы спортивную форму сейчас?

Я еще ни разу не тренировался после Олимпийских игр. Война началась, сейчас вообще не до того. Сплю мало, стараемся помогать как можем. Война повлияла на нас, наверное, навсегда. Сейчас даже нет мыслей тренироваться. Я рад, что некоторые спортсмены выступают, могут представлять нашу страну, поднимать сине-желтый флаг. Это тоже очень полезно.

Многие спортсмены не уехали из страны, а взяли в руки оружие. К сожалению, у меня нет военного опыта, поэтому сейчас выполняем другую работу, тоже важную – волонтерим. О тренировках не думаем, все силы направлены на то, чтобы максимально помочь своей стране и быстро закончить войну.

Владислав Гераскевич / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Как поддержали вас другие спортсмены и как отреагировала Международная федерация?

Спортсмены очень сильно нас поддержали. Много было сообщений. От Международной федерации бобслея и скелетона мы получили письмо, что они отстранили россиян и белорусов от участия в соревнованиях. Но сейчас межсезонье, соревнований нет. Мы будем соревноваться несколько позже, тогда и будем поднимать этот вопрос дальше. Много поддержало национальных федераций: Германия, США, Великобритания. Латвия вообще выступила с заявлением о том, что они не будут участвовать в соревнованиях, где есть россияне или белорусы. Надеюсь, что эту инициативу поддержат другие, чтобы представителей страны-агрессора больше не было на турнирах.

Очень много поддержки от спортсменов, понимаешь, что мы не сами. Они не просто поддерживают, а помогают материально, гуманитарной помощью.

Олимпиада-2022: проблемы перед стартом и яркая гражданская позиция

Владислав одним из первых выражал свою гражданскую позицию. Это было еще до полномасштабной войны в Украине. Скелетонист представлял Украину на Олимпийских играх-2022. Гераскевич закончил выступление в Пекине на 18-й позиции. К сожалению, спортсмену не удалось сразиться за медали, однако он запомнился своей патриотической позицией.

После выступления на Играх он взял плакат со словами: "No war in Ukraine" и продемонстрировал его на камеру.

Владислав провел молчаливый протест на Олимпиаде-2022 / Скриншот с трансляции

Идея продемонстрировать плакат появилась в Пекине или еще до стартов?

Я очень сильно болел перед Играми, когда выступление было на грани срыва, уже тогда начались первые новости о возможном наступлении России. Тогда мы планировали, что если все же поедем в Пекин, и ситуация до сих пор не улучшится, то выразим призыв к миру.

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Хотели, чтобы весь мир увидел, что мы мирное государство, ни с кем не хотим воевать, а хотим мирного неба над головой и будущего для нашего поколения. Поэтому такое мнение появилось к Олимпским играм. На самом деле, не ожидали, что будет такое большое внимание к нам. Ты ведь обычный спортсмен, занимаешься своим делом, не думаешь о том, что можешь как-то повлиять на мировую ситуацию.

Эта идея у нас возникла с папой, являющимся моим тренером. Мы вместе решили это сделать. Я рад, что МОК не увидел ничего политического в этом, потому что это был призыв к миру. Комитет также выступает за мир, поэтому хорошо, что против нас не выставили никаких санкций. Но это было бы удивительно, если бы они нас наказали за то, что мы просто не хотим войны в нашем государстве.

Не боялись ли, что МОК может дисквалифицировать вас за этот жест, поскольку позиция комитета нередко бывает неоднозначной?

Я занимаюсь скелетоном и это мое любимое дело, очень люблю этот спорт. Задаю себе цели и достигаю их, мы с командой постоянно работаем на улучшение результата. Любим когда мы выигрываем и звучит гимн Украины. Но это не имеет значения, когда в стране начинается война.

Владислав Гераскевич / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Если бы меня дисквалифицировали, но не было бы войны, то для меня это будет гораздо важнее, потому что это жизнь людей. Мы занимаемся спортом, чтобы представлять Украину, но если война в стране, то нет никакого смысла в этом.

Мы шли на этот риск. Там ничего не было политического, это призыв к миру. Я не упоминал в своем обращении никакого государства. И во всех интервью говорю только о нашей стране, о том, что мы хотим мира в Украине. На вору и шапка горит, есть такое выражение, поэтому со всего мира мы получаем поддержку. А с восточной стороны – угрозы, вроде: "что ты вообще там делаешь", "зачем ты это сделал". Мы шли на риск, но это важнее. Война – это ужас, мы хотим, чтобы был мир в Украине.

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Я получил очень много поддержки. Меня поразило, насколько сильно отреагировало мировое сообщество. Услышал поддержку от Японии, Кореи, Америки, Канады и почти всех европейских стран. Это поражает, все хотят нам помочь, желают мира. Все благодарили за мое проявление гражданской позиции.

Как вы оцениваете свое выступление в Пекине?

Мы действительно ехали за более крутыми результатами. Все четыре года готовились к этим стартам и готовы были бороться за медали. Но, к сожалению, по приезде из Санкт-Морица я очень отравился, была высокая интоксикация в крови. В какой-то момент мы уже простились с Олимпийскими играми, думали отказаться от участия. Когда только стало лучше – отправились в Пекин.

Владислав Гераскевич / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Конечно, это очень повлияло на физическую форму. Я не смог показать свой самый лучший стартовый разгон, но это спорт, и такое, к сожалению, случается. Затем также помешал пропуск одной тренировки, из-за некомпетентности членов НОК, которые вовремя не делать свою работу. И также коронавирус очень помешал нашей сборной, это вообще ужас, что творилось с этими ограничениями. Некоторые спортсмены вообще не вышли на старт.

Это оказывает большое влияние на результат. Также на Олимпиаде увидели отставание в экипировке. Но это то, над чем мы будем работать дальше. Потому вообще доволен, что был участником Олимпийских игр-2022. Все было на грани, нас могли не увидеть в Пекине.

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Да, это не то выступление, на которое мы рассчитывали. Также обидно, когда ты видишь в топ-5 людей, которых объезжал на Кубке мира в этом сезоне. Мы можем бороться за призовые места, но на этот раз все не так, как планировали. Но будем стараться, чтобы в следующий раз приехать с медалями.

Вы являетесь участником двух Олимпиад, какие Игры запомнились больше всего? Повлиял ли коронавирус на атмосферу в Пекине?

Мне уже есть с чем сравнивать. Это мои вторые Олимпийские игры. В Пхенчхане была очень праздничная атмосфера. Чувствовался праздник спорта. Тогда для меня, 19-летнего, это были крутые впечатления, до сих пор греющие мою душу. А Игры в Пекине были, по-видимому, не Олимпийскими, а ковидными.

Владислав Гераскевич / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Все очень боялись, атмосфера нервная. Ведь эти положительные тесты, такое чувство, что приходили рандомно. Первое, что изменилось – спортсмены меньше общались друг с другом, потому что все боялись заболеть. В столовой ты сидел в своем боксе отдельно. Меньше было активностей, где ты мог пообщаться с другими спортсменами. Очень много было ограничений, постоянно сдаешь эти тесты. Это повлияло на атмосферу.

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