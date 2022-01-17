Гераскевич: мы это сделали
Гераскевич сообщил в своем инстаграме, что представит Украину на Олимпиаде в Пекине.
Кстати Украина получила еще одну лицензию на Олимпийские игры-2022 в Пекине
Мы это сделали. Мы завоевали олимпийскую лицензию и едем на зимние Олимпийские игры в Китай. Невероятное и историческое событие не только для нашей команды, но и для всего украинского спорта,
– написал спортсмен.
По словам Гераскевича, семь лет назад в Украине не существовало скелетона.
"А теперь, Украина во второй раз будет представлена на Олимпийских играх в ледовой версии Формулы-1", – отметил скелетонист.
Владислав заявил, что завоевал медаль несмотря на то, что в Украине нет условий для тренировок.
Не имея никаких условий для тренировок на Родине, имея огромное количество преград и трудностей мы смело двигаемся вперед и вместе с вами пишем историю…,
– отметил Гераскевич.
Гераскевич получил лицензию на Олимпиаду / Фото з инстаграма Гераскевича
Текст публикации Владислава Гераскевича
Мы это сделали. Мы завоевали олимпийскую лицензию и едем на зимние Олимпийские игры в Китай. Невероятное и историческое событие не только для нашей команды, но и для всего украинского спорта.
Просто представьте, еще в 2014-м году в нашей стране (а это всего 7 лет назад) не существовало вида спорта скелетон. А теперь, Украина во второй раз будет представлена на Олимпийских играх в ледовой версии Формулы-1.
Не имея никаких условий для тренировок на Родине, имея огромное количество преград и трудностей мы смело двигаемся вперед и вместе с вами пишем историю... Спасибо за поддержку! Каждые Ваши сообщения, комментарии и реакции мотивируют нас на новые свершения.