Лессер: В Китае счастливы, что сейчас продолжается пандемия коронавируса

Известный немецкий биатлонист раскритиковал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Он подчеркнул, что игры в Пекине были совсем не аполитичными.

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Очень разочарован, что Бах просто игнорировал всю критику. Тот факт, что Игры аполитичны – полная чушь. Последние три недели ясно было видно, что Игры явно не аполитичны. Я хотел бы, чтобы хоть кто-то из крупных чиновников критиковал китайское правительство,

– сказал Лессер.

Спортсмен отметил, что не жалеет, что сам участвовал в Олимпиаде.

"Потому что теперь я могу рассказать обо всем, что там было. В Китае счастливы, что сейчас пандемия коронавируса. Можно все проблемы списать на нее. Без коронавируса нас наверняка свозили бы в некоторые туристические места, а так им легко было показывать то, что они хотели нам показать", – рассказал биатлонист.

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