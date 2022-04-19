Пока не воплотите свои мечты

Екатерина Усик рассказала, возникали ли у мужа мысли об окончании карьеры профессионального боксера. По ее словам, Александр еще будет радовать своих поклонников яркими победами.

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Усик еще не воплотил в реальность все свои цели. Только после их осуществления можно будет говорить об окончании карьеры.

Еще нет. Он хочет собрать все пояса и стать абсолютным чемпионом. И пока он этого не сделает, о пенсии говорить рано,

– рассказала жена чемпиона.

Следующий бой Усика