Реванш может состояться в июле
По словам Эдди Хирна, поединок состоится 23 июля. Скорее всего боксеры выйдут на ринг в Саудовской Аравии.
Стоит внимания Украинский казак: Усик удивил фанатов патриотической прической
23 июля Саудовская Аравия – это один из наших вариантов. Также у нас есть опции на Ближнем Востоке, Лондоне и Лас-Вегасе,
– отметил промоутер.
Хирн заверил, что продолжаются активные переговоры с командой украинца. Через две недели уже могут официально анонсировать бой.
"На этот момент мы работаем над разными контрактами, общаемся с командой Усика, которая имеет веское слово по поводу места проведения боя.
Я предполагаю, что мы должны сделать анонс в течение двух недель. Конечно, договоренность о поединке уже есть, она состоится на 100 процентов", – рассказал Хирн.
Детали поединка
- В сентябре 2021 года Усик сенсационно избил Джошуа и отобрал у британца чемпионские титулы. Еще до оглашения результатов Джошуа заговорил о реванше.
- Британец активировал опцию в контракте на бой-ответ.
- Бой мог состояться уже в июне, однако из-за полномасштабной войны его перенесли. В первые дни нападения России на Украину Усик присоединился к территориальной обороне Киевщины.
- Впоследствии украинец уехал из страны. чтобы подготовиться к реваншу.