Реванш может состояться в июле

По словам Эдди Хирна, поединок состоится 23 июля. Скорее всего боксеры выйдут на ринг в Саудовской Аравии.

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23 июля Саудовская Аравия – это один из наших вариантов. Также у нас есть опции на Ближнем Востоке, Лондоне и Лас-Вегасе,

– отметил промоутер.

Хирн заверил, что продолжаются активные переговоры с командой украинца. Через две недели уже могут официально анонсировать бой.

"На этот момент мы работаем над разными контрактами, общаемся с командой Усика, которая имеет веское слово по поводу места проведения боя.

Я предполагаю, что мы должны сделать анонс в течение двух недель. Конечно, договоренность о поединке уже есть, она состоится на 100 процентов", – рассказал Хирн.

Детали поединка