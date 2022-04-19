Поки не втілить свої мрії

Катерина Усик розповіла, чи виникали у її чоловіка думки про закінчення кар'єри професійного боксера. За її словами, Олександр ще буде тішити своїх прихильників яскравими перемогами.

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Наразі Усик ще не втілив у реальність усі свої цілі. Лише після їх втілення можна буде говорити про закінчення кар'єри.

Ще ні. Він хоче зібрати всі пояси та стати абсолютним чемпіоном. І доки він цього не зробить, про пенсію говорити рано,

– розповіла дружина чемпіона.

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