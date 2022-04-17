Екатерина Усик: Если ты не снимешь флаг Украины – машину взорвут

Екатерина Усик откровенно призналась об угрозах, которые лились в сторону семьи из-за украинской позиции, живя в Крыму. Ведь до 2017 года жена проживала именно на полуострове. Это все сдерживало Александра четко отвечать на вопрос "Чей Крым?", постоянно звучавшем от журналистов.

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Екатерина получала угрозы от неизвестных из-за того, что ездила в машине с украинским флагом. Один из ее знакомых однажды сообщил жене чемпиона мира шокирующую новость: "Мне передали, если ты не снимешь флаг Украины – машину взорвут".

К счастью, все это было на уровне слов.

Семье Александра Усика серьезно угрожали. Доходило даже до того, что обещали прийти в дом, жену забрать в СИЗО, а детей отдать в детский дом.

Когда Саши проплаченные журналисты постоянно спрашивали: "Чей Крым?", параллельно шли угрозы нашей семье. Все знали, где я живу, а они были способны на все, что угодно. Саня просто не мог высказать свою позицию. Дошло до того, что угрожали прийти домой, найти что-то запрещенное в России и отдать меня в СИЗО, а детей в детдом. Вы же понимаете, что если бы они хотели что-нибудь найти, то нашли! Вот вам и ответ, почему Саша ничего не мог сказать,

– рассказала жена украинского боксера.

"Они думают, что бить жену – это окей"

Екатерина добавила, что дальше получает угрозы со словами "Заберу твой дом". Однако жена готова отдать его, ведь все крымчане знают, что рано или поздно, но временно оккупированный Россией Крым вернется в Украину.

Когда я ездила в Украину, крымские пограничники смотрели мой паспорт и говорили смеясь: "Вы жена боксера, он, наверное, бьет". Представляете, какое у них извращенное понятие реальности? Они думают, что бить жену – это окей. Какие мы неф*г брать? Мы совсем разные,

– добавила Екатерина Усик.