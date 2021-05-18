Украинские шансы на Евро-2020

Украинская сборная в Харькове проводит подготовку к Евро-2020. На тренировочных сборах команда проведет три контрольных спарринга. Роман Яремчук заверил, что все футболисты реально оценивают свои силы.

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Участие в первом Евро станет чем-то особенным. Я готов и с нетерпением жду этого. Наша сборная – хорошая команда, но надо быть реалистами. Бельгия, Франция и Англия являются фаворитами, и могут победить на Евро,

– рассказал нападающий.

Сначала подопечные Андрея Шевченко хотят качественно выступить и выйти из группового раунда. Ребята уверены в себе. Вспомнил Яремчук и хорошие матчи против Португалии и Германии, где на футбольном поле преимущество соперников украинцев было минимальным.

25-летний Яремчук – основной форвард сборной Украины. Поэтому именно на Романа возлагаются большие надежды украинских болельщиков в атакующей линии. За национальную команду нападающий сыграл 22 матча, в которых забил 7 голов.

Перед чемпионатом Европы украинская команда потеряла нескольких игроков. Сразу два футболиста Шахтера – нападающий Жуниор Мораес и защитник Валерий Бондарь не сыграют на Евро. Оба получили травмы.

Также турнир могут пропустить динамовцы Владимир Шепелев и Александр Андриевский. Опорник Ференцвароша Игорь Харатин из-за повреждения не полетел в Харьков и не сыграет летом на чемпионате Европы.

Контрольные поединки сборной Украины