Кадровые проблемы в сборной

Оба полузащитника Динамо не попали в заявку команды на матч 25 тура УПЛ против Мариуполя. Причиной этого отсутствия стали травмы.

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Владимир Шепелев и Александр Андриевский попали в расширенный список сборной Украины Андрея Шевченко в рамках подготовки к Евро-2020. Однако теперь футболисты рискуют не поехать в расположение национальной команды. Уже 15 мая в Харькове игроки начнут свою подготовку.

У Андриевского повреждена боковая связка колена. Из-за этого он не играл в прошлом туре УПЛ против полтавской Ворсклы. А Шепелев травмировал спину как раз в поединке в Полтаве.

Контрольные поединки сборной Украины

Украина – Бахрейн (23 мая)

Украина – Северная Ирландия (3 июня)

Украина – Кипр (7 июня)

В ближайшее время медицинский штаб сборной примет решение относительно будущего полузащитников столичного клуба. Не исключено, что в расширенном списке Андрея Николаевича вновь произойдут изменения.