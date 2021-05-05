Кадровые проблемы в сборной
Оба полузащитника Динамо не попали в заявку команды на матч 25 тура УПЛ против Мариуполя. Причиной этого отсутствия стали травмы.
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Владимир Шепелев и Александр Андриевский попали в расширенный список сборной Украины Андрея Шевченко в рамках подготовки к Евро-2020. Однако теперь футболисты рискуют не поехать в расположение национальной команды. Уже 15 мая в Харькове игроки начнут свою подготовку.
У Андриевского повреждена боковая связка колена. Из-за этого он не играл в прошлом туре УПЛ против полтавской Ворсклы. А Шепелев травмировал спину как раз в поединке в Полтаве.
Контрольные поединки сборной Украины
- Украина – Бахрейн (23 мая)
- Украина – Северная Ирландия (3 июня)
- Украина – Кипр (7 июня)
В ближайшее время медицинский штаб сборной примет решение относительно будущего полузащитников столичного клуба. Не исключено, что в расширенном списке Андрея Николаевича вновь произойдут изменения.
- Национальной сборной Украины точно не помогут на чемпионате Европы-2020 два футболиста Шахтера – нападающий Жуниор Мораес и защитник Валерий Бондарь. Оба получили травмы.
- Также сборы мог пропустить вингер венгерского Ференцвароша Александр Зубков. Однако появилась информация, что футболист успеет восстановиться от несерьезного повреждения.