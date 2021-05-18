Українські шанси на Євро-2020
Українська збірна у Харкові проводить підготовку до Євро-2020. На тренувальних зборах команда проведе три контрольні спаринги. Роман Яремчук запевнив, що усі футболісти реально оцінюють свої сили.
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Участь в першому Євро стане чимось особливим. Я готовий і з нетерпінням чекаю цього. Наша збірна – хороша команда, але треба бути реалістами. Бельгія, Франція і Англія є фаворитами, і можуть перемогти на Євро,
– розповів нападник.
Спершу підопічні Андрія Шевченка хочуть якісно виступити та вийти із групового раунду. Хлопці впевнені у собі. Пригадав Яремчук і хороші матчі проти Португалії та Німеччини, де на футбольному полі перевага суперників українців була мінімальною.
25-річний Яремчук – основний форвард збірної України. Тому саме на Романа покладаються великі надії українських вболівальників в атакувальній лінії. За національну команду нападник відіграв 22 поєдинки, у яких забив 7 голів.
- Перед чемпіонатом Європи українська команда втратила декількох гравців. Відразу два футболісти Шахтаря – нападник Жуніор Мораес та оборонець Валерій Бондар не зіграють на Євро. Обидва зазнали травм.
- Також турнір можуть пропустити динамівці Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський. Опорник Ференцвароша Ігор Харатін через пошкодження не полетів у Харків та не зіграє влітку на чемпіонаті Європи.
Контрольні поєдинки збірної України
- Україна – Бахрейн (23 травня)
- Україна – Північна Ірландія (3 червня)
- Україна – Кіпр (7 червня)