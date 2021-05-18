Українські шанси на Євро-2020

Українська збірна у Харкові проводить підготовку до Євро-2020. На тренувальних зборах команда проведе три контрольні спаринги. Роман Яремчук запевнив, що усі футболісти реально оцінюють свої сили.

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Участь в першому Євро стане чимось особливим. Я готовий і з нетерпінням чекаю цього. Наша збірна – хороша команда, але треба бути реалістами. Бельгія, Франція і Англія є фаворитами, і можуть перемогти на Євро,

– розповів нападник.

Спершу підопічні Андрія Шевченка хочуть якісно виступити та вийти із групового раунду. Хлопці впевнені у собі. Пригадав Яремчук і хороші матчі проти Португалії та Німеччини, де на футбольному полі перевага суперників українців була мінімальною.

25-річний Яремчук – основний форвард збірної України. Тому саме на Романа покладаються великі надії українських вболівальників в атакувальній лінії. За національну команду нападник відіграв 22 поєдинки, у яких забив 7 голів.

Перед чемпіонатом Європи українська команда втратила декількох гравців. Відразу два футболісти Шахтаря – нападник Жуніор Мораес та оборонець Валерій Бондар не зіграють на Євро. Обидва зазнали травм.

Також турнір можуть пропустити динамівці Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський. Опорник Ференцвароша Ігор Харатін через пошкодження не полетів у Харків та не зіграє влітку на чемпіонаті Європи.

Контрольні поєдинки збірної України