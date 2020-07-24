Румунський фахівець Мірча Луческу очолив "Динамо", який є принциповим суперником "Шахтаря". Раніше тренер хотів повернутись у тренерське крісло "гірників", але керівництво донеччан відмовило Луческу.

Румунський фахівець хотів очолити "гірників" ще у 2018 році, повідомляє Football.ua.

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Відмова "гірників"

Контракт головного тренера "Шахтаря" Паулу Фонсека закінчувався в кінці сезону, а нову угоду ще не підписали.

Саме тоді Луческу запропонував свої послуги керівництву донецького клубу, щоб знову повернутись до тренерського крісла команди з Донецька. Однак, керівництво "Шахтаря" не надто зацікавилось у пропозиції зі сторони фахівця та відмовило румуну.

Пізніше "оранжево-чорні" перепідписали контракт з Фонсекою, а через рік, після відходу португальського фахівця в італійську "Рому", тренером став Луїш Каштру.

Призначення Луческу головним тренером "Динамо" викликало шквал обурення зі сторони футбольної спільноти.

Луческу очолив "Динамо": головне