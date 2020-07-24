Новий тренер "Динамо" Мірча Луческу міг опинитись у "Шахтарі"
Румунський фахівець Мірча Луческу очолив "Динамо", який є принциповим суперником "Шахтаря". Раніше тренер хотів повернутись у тренерське крісло "гірників", але керівництво донеччан відмовило Луческу.
Румунський фахівець хотів очолити "гірників" ще у 2018 році, повідомляє Football.ua.
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Відмова "гірників"
Контракт головного тренера "Шахтаря" Паулу Фонсека закінчувався в кінці сезону, а нову угоду ще не підписали.
Саме тоді Луческу запропонував свої послуги керівництву донецького клубу, щоб знову повернутись до тренерського крісла команди з Донецька. Однак, керівництво "Шахтаря" не надто зацікавилось у пропозиції зі сторони фахівця та відмовило румуну.
Пізніше "оранжево-чорні" перепідписали контракт з Фонсекою, а через рік, після відходу португальського фахівця в італійську "Рому", тренером став Луїш Каштру.
Призначення Луческу головним тренером "Динамо" викликало шквал обурення зі сторони футбольної спільноти.
Луческу очолив "Динамо": головне
- 74-річний Луческу вчора, 23 липня, офіційно став тренером київського "Динамо". Сторони уклали контракт на 2 роки з опцією продовження.
- За інформацією ЗМІ, зарплата Луческу в "Динамо" складатиме 1,2 мільйона євро на рік. У контракті передбачені бонуси.
- Якщо Луческу виведе команду у Лігу чемпіонів та виграє чемпіонат України, то отримає 2,2 мільйона євро.
- Призначення Луческу головним тренером "Динамо" викликало шквал обурення зі сторони футбольної спільноти.
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