Серия А на вершине: итальянские клубы обновили рекорд представительства в полуфиналах еврокубков
Нынешний еврокубковый сезон смело можно занести в актив представителей Серии А. Сразу пять команд из Апеннин сыграют в полуфинальных поединках трех турниров.
В Европе определились полуфиналисты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Борьбу за трофеи будут вести сразу 5 итальянских клубов, пишет 24 Канал.
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Обновление национального рекорда
Во всех трех еврокубковых турнирах будут представители Серии А. Более того, в Лиге чемпионов состоится классическое миланское дерби – встреча Милана и Интера. Таким образом, Италия будет точно представлена в финале ЛЧ.
Но это не все достижения итальянцев. За победу в Лиге Европы будут бороться два клуба с Апеннин: реабилитированный Ювентус встретится с испанской Севильей, а Рома Жозе Моуринью будет экзаменовать леверкузенский Байер.
Наконец в полуфинале третьего по рангу турнира сыграет Фиорентина. Флорентийский клуб получил в соперники швейцарский Базель, оставивший за бортом Лиги конференций французскую Ниццу.
Таким образом, сразу 5 клубов Италии получат шансы пополнить свои музеи новыми трофеями. Это новый рекорд представительства Серии А в полуфиналах трех еврокубков.
Какие страны будут соревноваться за евротрофеи
По две команды есть в еврокубках у Англии (Манчестер Сити и Вест Хэм) и Испании (Реал и Севилья). По одной команде осталось в Германии (Байер), Швейцарии (Базель) и Нидерландов (АЗ Алкмар).
- Италия: Милан, Интер, Ювентус, Рома, Фиорентина
- Англия: Манчестер Сити, Вест Хэм
- Испания: Реал, Севилья
- Нидерланды: АЗ Алкмар
- Германия: Байер
- Швейцария: Базель