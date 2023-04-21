В Европе определились полуфиналисты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Борьбу за трофеи будут вести сразу 5 итальянских клубов, пишет 24 Канал.

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Обновление национального рекорда

Во всех трех еврокубковых турнирах будут представители Серии А. Более того, в Лиге чемпионов состоится классическое миланское дерби – встреча Милана и Интера. Таким образом, Италия будет точно представлена в финале ЛЧ.

Но это не все достижения итальянцев. За победу в Лиге Европы будут бороться два клуба с Апеннин: реабилитированный Ювентус встретится с испанской Севильей, а Рома Жозе Моуринью будет экзаменовать леверкузенский Байер.

Наконец в полуфинале третьего по рангу турнира сыграет Фиорентина. Флорентийский клуб получил в соперники швейцарский Базель, оставивший за бортом Лиги конференций французскую Ниццу.

Таким образом, сразу 5 клубов Италии получат шансы пополнить свои музеи новыми трофеями. Это новый рекорд представительства Серии А в полуфиналах трех еврокубков.

Какие страны будут соревноваться за евротрофеи

По две команды есть в еврокубках у Англии (Манчестер Сити и Вест Хэм) и Испании (Реал и Севилья). По одной команде осталось в Германии (Байер), Швейцарии (Базель) и Нидерландов (АЗ Алкмар).

Италия: Милан, Интер, Ювентус, Рома, Фиорентина

Англия: Манчестер Сити, Вест Хэм

Испания: Реал, Севилья

Нидерланды: АЗ Алкмар

Германия: Байер

Швейцария: Базель

Напомним, что первые матчи полуфиналов Лиги чемпионов запланированы на 9 и 10 мая, а ответные матчи на 16 и 17 мая. Лига Европы и Лига конференций проведут поединки 11 мая (первые матчи) и 18 мая (ответные матчи).