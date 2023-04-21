20 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. Именно после этих матчей окончательно и определились команды, сыграющие в полуфинале ЛЕ.

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Пары полуфинала Лиги Европы

Ювентус – Севилья

Рома – Байер

Первые матчи 1/2 финала Лиги Европы состоятся 11 мая (первыми указаны хозяева поля). Ответные матчи запланированы на 18 мая.

Победители пар сыграют в финале, который состоится 31 мая в Будапеште на "Пушкаше арене". Победитель этого матча также сыграет в матче за Суперкубок УЕФА. А также получит место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон и во время жеребьевки будет находиться в первой корзине.