Первыми тремя полуфиналистами Лиги конференций стали Фиорентина, АЗ Алкмар и Вест Хэм.

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В первом матче Фиорентина разгромила на выезде Лех – 1:4. Но была близка к вылету из турнира, ведь дома до 78-й минуты проигрывала 0:3. Однако "фиалкам" удалось дважды забить, и, несмотря на поражение, выйти в полуфинал Лиги конференций по сумме двух матчей.

АЗ Алкмар на выезде уступил Андерлехту со счетом 2:0. Но в домашней игре еще в первом тайме дважды забил в ворота соперника. Правда, больше обе команды голов не забивали, поэтому победителя пары определяли в серии пенальти. И здесь успех был на стороне игроков нидерландского клуба – Райян дважды отразил удары с отметки, принеся итоговый успех АЗ Алкмаар.

Вест Хэм же не испытывал особых проблем в противостоянии с Гентом. Хотя первый матч в Бельгии закончился вничью 1:1, а в Лондоне уже гости отличились первыми. Но еще до перерыва Антонио счет сравнял, а во втором тайме за восемь минут "молотобойцы" отличились трижды.

Соперником Базеля в четвертьфинале была Ницца. Первый матч в Швейцарии закончился вничью 2:2. Во Франции команды тоже сыграли вничью, но 1:1. Так что их ждал овертайм. До серии пенальти решили не дотягивать – Касим забил гол за Базель, который и принес победу команде. А с ней и путевку в полуфинал Лиги конференций.

Кто сыграет в полуфинале Лиги конференций

Фиорентина – Базель

АЗ Алкмар – Вест Хэм

Полуфиналы Лиги конференций пройдут 11 и 18 мая. Финал намечен на 7 июня в Праге.