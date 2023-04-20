В январе федеральный суд Италии наказал Ювентус снятием 15 очков в турнирной таблице Серии А в этом сезоне. Причиной послужили финансовые махинации при совершении трансферов.

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Это фактически лишило туринцев шансов сразиться за путевку в Лиге чемпионов, отбросив в середину таблицы. Впрочем, клуб подал апелляцию, а команда продолжила уверенное шествие, выиграв 7 из 12-ти матчей в чемпионате.

И вот гарантийная коллегия CONI наконец-то рассмотрела иск туринцев и отменила решение суда. Дело передано в апелляционный суд, поэтому наказание не упразднено, а приостановлено на время рассмотрения дела.

При этом даже если апелляцию не удовлетворят, Ювентус может быть оштрафован не более чем на 9 баллов. Именно это наказание требовала прокуратура, но федеральный суд решил набросить еще шесть очков штрафа.

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Пока же после отмены штрафа Ювентус возвращается в топ-четверку. Команда Массимилиано Аллегри занимает третье место, опережая пятый Милан на 6 баллов.

Турнирная таблица Серии А (топ-7) за 8 туров до финиша: