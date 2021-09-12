Победы Динамо и Шахтера, поражение волейбольной сборной: главные новости спорта 11 сентября
Источник:24 канал
Динамо и Шахтер одержали уверенные победы в УПЛ перед матчами в Лиге чемпионов. Сборная Украины по волейболу уступила России на чемпионате Европы. Такими были главные новости спорта в субботу, 11 сентября
Поражение сборной Украины по волейболу
Сборная Украины проиграла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу в матче с россиянами. Выиграв первый сет, украинцы во втором уступили довольно легко. Несмотря на борьбу в третьем и четвертом сетах, нашей команде так и не удалось победить. В итоге поражение и вылет из Евроволей.
Украина хочет принять Евробаскет
Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу 2025 года. Наша страна хочет принять как матчи группового турнира, так и плей-офф. Матчи должны были бы состояться во Львове и Киеве, а для этого нужно построить новые спортивные комплексы – на матчи группового этапа от 10 тысяч мест, а на плей-офф – от 15 тысяч мест.
Победы Динамо и Шахтера, ничья Зари
Три украинских футбольных клуба, которые среди недели сыграют в еврокубках, провели свои матчи в чемпионате Украины
- Заря спаслась от поражения Руху на выезде;
- Динамо на выезде обыграло Металлист 1925;
- Шахтер одолел в Киеве Днепр-1.
Дубль Роналду
Роналду вышел в первом матче за Манчестер Юнайтед, и это возвращение отметил дублем в ворота Ньюкасла.