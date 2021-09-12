Поразка збірної України з волейболу

Збірна України програла в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу у матчі з росіянами. Вигравши перший сет, українці у другому поступилися доволі легко. Попри боротьбу в третьому та четвертому сетах, нашій команді так і не вдалося перемогти. У підсумку поразка та виліт з Євроволей

Україна хоче прийняти Євробаскет

Україна подала заявку на проведення чемпіонату Європи з баскетболу 2025 році. Наша країна хоче приняти як матчі групового турніру, так і плей-офф. Матч мали б відбутися у Львові та Києві, а для цього треба збудувати нові спортивні комплекси – на матчі групового етапу від 10 тисяч місць, а на плей-офф – від 15 тисяч місць.

Перемоги Динамо та Шахтаря, нічия Зорі

Три українські футбольні клуби, які серед тижня зіграють в єврокубках, провели свої матчі в чемпіонаті України

Дубль Роналду

Роналду вийшов в першому матчі за Манчестер Юнайтед, і це повернення відзначив дублем у ворота Ньюкасла.