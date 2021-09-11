Роналду в этом матче вышел на острие атаки Манчестер Юнайтед. И в игре большинство партнеров по МЮ старались в атаке играть именно через него.

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Но открыть счет удалось тогда, когда Гринвуд сам решился на удар. Это произошло уже в компенсированное арбитром к первому тайму время. Вудмэн отбил мяч, но сделал это именно туда, куда набегал Роналду. Португалец легко в касание отправил мяч в ворота.

Во втором тайме Манкильо сумел сравнять счет. Но через несколько минут Манчестер Юнайтед снова был впереди. И снова забил Роналду. На этот раз Шоу получил мяч в центре поля, и пройдя вперед, сделал пас на ход на Роналду. В штрафной площадке нападающий не оставил шансы голкиперу, оформив дубль.