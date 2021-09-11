Металлист 1925 – Динамо 0:2

Голы: Цыганков, 47, Гармаш, 52

Хозяева поля так ничего так не смогли противопоставить Динамо. За всю игру харьковчане создали лишь один опасный момент, когда после удара Ременюка мяч попал в перекладину ворот.

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Динамо, которое в этом матче было вынуждено прибегнуть к ротации (в старте вышли Бойко, Андриевский, Лєднєв и Шкурин) в первом тайме много атаковали. Но забить так и не смогли. Хотя однажды мяч таки побывал в воротах Сидоренко. После подачи с углового Кендзера пробил головой – мяч попал в перекладину. Сирота вел борьбу с соперником, чтобы добить мяч в ворота, но не сумел. Но первым на добивании оказался все тот же Кендзера, который и отправил мяч в ворота.

Арбитр сначала засчитал взятие ворот, но после этого был вынужден прибегнуть к помощи VAR. После долгого просмотра он не засчитал гол из-за офсайда у сироты.

А уже в начале второго тайма Динамо таки забило гол по правилам – Шкурин сбросил мяч в штрафную, где его подхватил Цыганков. Подделав себе мяч, он нанес мощный удар в угол ворот.

За несколько минут мяч снова побывал в воротах Металлист 1925. Это Гармаш, который вышел на замену, опередил голкипера и в касание отправил мяч в ворота. На этот раз арбитр снова пересматривал повтор момента, но на этот раз гол засчитал.

Во втором тайме преимущество Динамо было тотальным. Гости были ближе, чтобы забить в третий раз, чем Металлист 1925 до того, чтобы сократить отставание.

Динамо уверенно побеждает и готовится к матчам Лиги чемпионов. Во вторник, 14 сентября, киевлянам принимать Бенфику. В УПЛ команда идет на первом месте.

Металлист 1925 после этого матча остался на 11 месте. Команда проиграла четыре последних матча.

Видеообзор матча Металлист 1925 – Динамо