Поражение сборной Украины по волейболу

Сборная Украины проиграла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу в матче с россиянами. Выиграв первый сет, украинцы во втором уступили довольно легко. Несмотря на борьбу в третьем и четвертом сетах, нашей команде так и не удалось победить. В итоге поражение и вылет из Евроволей.

Украина хочет принять Евробаскет

Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу 2025 года. Наша страна хочет принять как матчи группового турнира, так и плей-офф. Матчи должны были бы состояться во Львове и Киеве, а для этого нужно построить новые спортивные комплексы – на матчи группового этапа от 10 тысяч мест, а на плей-офф – от 15 тысяч мест.

Победы Динамо и Шахтера, ничья Зари

Три украинских футбольных клуба, которые среди недели сыграют в еврокубках, провели свои матчи в чемпионате Украины

Дубль Роналду

Роналду вышел в первом матче за Манчестер Юнайтед, и это возвращение отметил дублем в ворота Ньюкасла.