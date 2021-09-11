Украина в матче против России была явным андердогом. Шансы на победу были, но наш проход в четвертьфинал считался бы настоящей сенсацией Евроволей-2021.

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Хотя начали украинцы довольно неоднозначно. Россияне долгое время были в лидерах в первом сете. Но в концовке нам удалось переломить ход поединка – в итоге выиграли первый сет 25:22.

Зато во втором сете украинцы будто испугались своего преимущества, поэтому отпустили россиян вперед. Угис Крастиньш пытался их мотивировать, но это не очень помогло.

Решающим стал третий сет. Украинская сборная долгое время была впереди. Но на этот раз россияне сумели в конце переломить ход поединка и выиграть сет, выйдя вперед в счете.

В четвертом сете на площадке продолжилась ожесточенная борьба. Лидерство в счете переходило от одной команды к другой. Но итоговый успех праздновали россияне.

Украина – Россия 1:3 (25:22, 16:25, 22:25, 22:25)

Украина заканчивает свое выступление на чемпионате Европы.