Украина подала заявку на проведение Евробаскет-2025. Однако какие именно города могут принять турнир – не указывается.

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Украина в свое время получала право на проведение чемпионата Европы. Наша страна должна была быть хозяином Евробаскет-2015. Это решение было принято в декабре 2011 года. Одна после Революции Достоинства, аннексии Крыма и войны на Донбассе в июне 2014 года ФИБА "после тщательного рассмотрения текущей политической ситуации и с учетом безопасности в Украине" решила перенести турнир в другое место. При этом Украина имела приоритетное право на проведение Евробаскет-2017.

Матчи группового этапа тогда приняли Рига (Латвия), Берлин (Германия), Лилль и Монпелье (Франция), Загреб (Хорватия). Матчи плей-офф состоялись в Лилле.

Именно Латвия – едва ли не главный конкурент Украины в праве принять Евробаскет-2025. Тамошняя федерация баскетбола уже сообщила ФИБА о своем желании принять турнир. Страна имеет успешный опыт принятия баскетбольных турниров. Ранее Латвия организовывала женские Евробаскет-2009 и групповой этап чемпионата Европы 2019 года. Также, как уже упоминалось, в 2015 году Латвия принимала групповой этап Евробаскет среди мужских команд.