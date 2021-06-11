УЕФА против лозунга "Героям слава"

После жалобы россиян на форму сборной Украины, в УЕФА решили изменить свое мнение. Несмотря на то, что дизайн формы (включая надписи) был утвержден до этого, в УЕФА теперь хотят, чтобы Украина убрала надпись "Героям слава" из формы футбольной сборной. Мотивируют это тем, что вместе с лозунгом "Слава Украине!", конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по своей природе, имеет исторический и милитаристский подтекст".

Украина планирует обжаловать это решение. И убедить УЕФА, что оба лозунга используются болельщиками для поддержки сборной во время матчей.

В России сначала обрадовались, что УЕФА пошла им на уступки. Но потом поняли, что карта Крыма и дальше будет на форме сборной Украины. Как и надпись "Слава Украине!". И снова начали выражать свое возмущение.

Решение УЕФА привело к тому, что украинцы:

Украинцы уже имеют опыт штурмовать страницы УЕФА из-за лозунга "Слава Украине!". Да, в 2018 году, когда россияне требовали наказания для хорватского защитника Домагоя Виды за этот лозунг после матча против сборной России.

Дата боя Усика

Бой Усик – Джошуа может состояться 25 сентября. Боксировать они будут в Великобритании. Местом боя, скорее всего, будет стадион футбольного клуба Тоттенхэм.

Беларусь могут отстранить от всех международных соревнований

Европарламент призывает Совет Евросоюза ввести новые санкции против Беларуси, вызванные посадкой самолета Ryanair в Минске. Евродепутаты выступили за исключение Беларуси из международных спортивных организаций, включая Международный олимпийский комитет.

Также евродепутаты хотят прекратить участие национальных команд Беларуси в чемпионатах Европы и мира по всем спортивным дисциплинам, включая Олимпийские игры в Токио 2020, а также международные клубные турниры и мероприятия.

Орден для Романа Зозули

Украинский футболист Роман Зозуля выложил фотографию с орденом "За заслуги" III степени. Получил он его только сейчас. Хотя приказ о награждении был подписан еще 10 сентября 2020 года. А Зозуля в указе назван футболистом и волонтером.

Это не первая награда для Романа Зозули. У него уже есть медали Министерства обороны и Президента Украины.

Вейналдум перешел в ПСЖ

Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум официально сменил клуб. Бывший футболист Ливерпуля с нового сезона будет выступать за французский ПСЖ. Туда он перешел в качестве свободного агента.