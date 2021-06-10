После того, как сборная Украины представила новый дизайн формы на Евро-2020, на нее решили пожаловаться в России. УЕФА после этой жалобы решил, что из формы сборной Украины должны убрать лозунг "Героям слава!".
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Сейчас Украинская ассоциация футбола пытается убедить УЕФА, что этот лозунг должен быть на форме сборной. На переговоры с УЕФА вылетел президент УАФ Андрей Павелко.
В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до единой буквы и с лозунгом "Героям слава!”. Этот лозунг уже давно является традиционным поздравлением для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Он футбольный и именно поэтому был утвержден УЕФА. Несколько дней назад это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза относительно нового дизайна формы нашей сборной. УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы. Так было и в этот раз, и будет в дальнейшем,
– заявил Андрей Павелко.
Почему УЕФА решил запретить лозунг "Героям слава!" на форме сборной Украины
- В воскресенье, 6 июня, представили форму сборной Украины. На ней изображен контур страны, включая Крым, который оккупирован Россией. А также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" (на изнанке).
- В тот же день в России из-за формы поднялся большой скандал. Россияне требовали запретить эту форму. Их возмущала и карта Крыма, и лозунги.
- В УЕФА 7 июня ответили, что форма утверждена для участия в Евро-2020.
- Однако 8 июня Российский футбольный союз подал официальную жалобу в УЕФА, мотивируя тем, что форма содержит "политический контекст".
- 10 июня УЕФА вынес решение относительно формы сборной Украины. Контур Украины и лозунг "Слава Украине!" разрешили оставить. Однако лозунг "Героям слава!" требуют убрать.
- Украинская ассоциация футбола обратилась к УЕФА с просьбой оставить этот лозунг на форме.
- Сыграет ли сборная Украины первый матч на Евро-2020 с лозунгом "Героям слава!" на форме – пока неизвестно.