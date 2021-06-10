После того, как сборная Украины представила новый дизайн формы на Евро-2020, на нее решили пожаловаться в России. УЕФА после этой жалобы решил, что из формы сборной Украины должны убрать лозунг "Героям слава!".

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Сейчас Украинская ассоциация футбола пытается убедить УЕФА, что этот лозунг должен быть на форме сборной. На переговоры с УЕФА вылетел президент УАФ Андрей Павелко.

В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до единой буквы и с лозунгом "Героям слава!”. Этот лозунг уже давно является традиционным поздравлением для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Он футбольный и именно поэтому был утвержден УЕФА. Несколько дней назад это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза относительно нового дизайна формы нашей сборной. УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы. Так было и в этот раз, и будет в дальнейшем,

– заявил Андрей Павелко.

Почему УЕФА решил запретить лозунг "Героям слава!" на форме сборной Украины