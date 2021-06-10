В России решение УЕФА относительно формы сборной Украины назвали "минимальными уступками". Но и из-за этого остались недовольны. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

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"Категорически не согласен с решением УЕФА! Что "Слава Украине!" политический лозунг, что "Героям слава". Убрать второе – это минимальные уступки, на которые пошел УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, из которого потом можно не выйти", – заявил Колосков.

Он также раскритиковал то, что УЕФА в своем решении решил напомнить России решение Генассамблеи ООН, где были признаны территориальные границы Украины. Поэтому использование этого контура Украины не нарушает правила УЕФА.

"При чем здесь вообще ООН? Мы говорим, что спорт вне политики и начинаем приплетать ООН. Давайте потом НАТО включим, еще кого-то", – высказал свое мнение Колосков.

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