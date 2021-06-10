УАФ пытается оставить слоган "Героям слава"
В УЕФА решили, что сочетание лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава" содержит политический смысл. Поэтому Украина должна убрать лозунг "Героям слава".
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Пресс-аташе сборной Украины Александр Гливинский в комментарии 24 каналу подтвердил, что УАФ получила решение УЕФА.
Также Гливинский сообщил, что УАФ и УЕФА ведут переговоры. В УАФ пытаются оставить слоган "Героям слава".
Новая форма сборной Украины: что известно
- Перед стартом Евро-2020 состоялось официальное представление новой формы сборной Украины. В новом комплекте команда Андрея Шевченко сыграет на Евро-2020.
- На форме сборной Украины появились контуры карты Украины, включая оккупированными Россией Крым и Донбасс. На спине формы появилась надпись "Слава Украине!" и "Героям слава!" на обороте.
- Дизайн формы вызвал волну возмущения в России. Российский футбольный союз официально пожаловалась в УЕФА на форму сборной Украины. До недавнего времени в УЕФА убеждали, что форма Украина ничего не нарушает.