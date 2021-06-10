УАФ пытается оставить слоган "Героям слава"

В УЕФА решили, что сочетание лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава" содержит политический смысл. Поэтому Украина должна убрать лозунг "Героям слава".

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Пресс-аташе сборной Украины Александр Гливинский в комментарии 24 каналу подтвердил, что УАФ получила решение УЕФА.

Также Гливинский сообщил, что УАФ и УЕФА ведут переговоры. В УАФ пытаются оставить слоган "Героям слава".

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