Беларуси грозит бан

Европарламент призывает Совет Евросоюза ввести новые санкции против Беларуси, вызванные посадкой самолета Ryanair в Минске.

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Евродепутаты выступили за исключение Беларуси из международных спортивных организаций, включая Международный олимпийский комитет (МОК).

Также евродепутаты хотят прекратить участие национальных команд Беларуси в чемпионатах Европы и мира по всем спортивным дисциплинам, включая Олимпийские игры в Токио 2020, а также международные клубные турниры и мероприятия.

Голосование за резолюцию состоится 10 июня. Следует отметить, что документ не является обязательным к исполнению, а носит более рекомендательный характер.

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